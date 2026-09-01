Animations au Moulin de Sabathier CONCHEZ-DE-BEARN Conchez-de-Béarn
dimanche 20 septembre 2026 · CONCHEZ-DE-BEARN · Conchez-de-Béarn
Informations pratiques
Conchez-de-Béarn
Animations au Moulin de Sabathier
CONCHEZ-DE-BEARN 785 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Pour sa 43e édition, les Journées européennes du patrimoine seront organisées les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 et auront pour thèmes le « patrimoine de la photographie » et « patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ». Ces journées offrent l’opportunité de visiter des monuments et des sites, souvent exceptionnellement ouverts.
9h30/18h : démonstration de mouture de farine.
9h30/11h00 venez passer un moment avec les Meuniers (20€).
Brunch servi avec pain du Moulin, viennoiseries, café, thé, chocolat, omelette aux cèpes, fromage du pays.
Possibilité de faire la visite du Moulin.
Possibilité d’acheter de la farine, des pâtes du Moulin ( torsades, crêtes de coq ) et des cookies sucrés et salés.
Prévoir des baskets pour la balade à la digue. .
CONCHEZ-DE-BEARN 785 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 67 25 32 lemoulindesabathier@gmail.com
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English :
For its 43rd edition, the European Heritage Days will be heldon Friday, September 18, Saturday, September 19, and Sunday, September 20, 2026, with the themes “Photographic Heritage” and “Heritage at Risk: Revive, Resist, Reimagine.” These days offer the opportunity to visit monuments and sites, many of which are open to the public on an exceptional basis.
L’événement Animations au Moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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