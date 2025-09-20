Animations au musée du liège et du bouchon Musée du liège et du bouchon Mézin

Animations au musée du liège et du bouchon 20 et 21 septembre Musée du liège et du bouchon Lot-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites flashs : apprivoiser le chêne-liège et ses propriétés.

Visites animées : appréhender toutes les spécificités.

Visites libres : à chacun son rythme!

Jeux de constructions à disposition : en liège évidemment!

Musée du liège et du bouchon 2 Rue du Puits Saint-Côme, 47170 Mézin, France Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553656816 https://ville-mezin.fr/presentation-du-musee-du-liege-et-du-bouchon.html 87 objets et machines provenant de bouchonneries ayant fonctionné à Mézin entre 1870 et 1950, collection unique en France.

© Musée du liège