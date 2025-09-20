Animations au Palais de Justice Palais de Justice de Moulins Moulins

Animations au Palais de Justice Samedi 20 septembre, 14h00 Palais de Justice de Moulins Allier

Le Tribunal ouvre ses portes pour faire découvrir au public des reconstitutions de procès (audience civile et audience pénale) en salle d’assises.

En libre accès.

Reconstitution de procès : samedi à 14h (audience civile) et 15h (audience pénale).

Contact : cdad-allier@justice.fr / 04.70.35.17.48.

Palais de Justice de Moulins 20, rue de Paris 03000 Moulins Allier Auvergne-Rhône-Alpes

© Moulins Communauté