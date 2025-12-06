Animations au profit de l’AFM Téléthon Cinéma Andronis de Montendre Montendre

Animations au profit de l’AFM Téléthon

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 22:00:00

2025-12-06

Viens soutenir la recherche scientifique !
A l’occasion, de nombreuses animations sont prévues.
Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 71 90 59  andronysiaque@gmail.com

English :

Come and support scientific research!
A wide range of activities are planned to mark the occasion.

German :

Komm und unterstütze die wissenschaftliche Forschung!
Zu diesem Anlass sind zahlreiche Animationen geplant.

Italiano :

Venite a sostenere la ricerca scientifica!
Per l’occasione sono previsti numerosi eventi.

Espanol :

Venga y apoye la investigación científica
Se han programado numerosos actos para celebrar la ocasión.

