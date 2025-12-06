Animations au profit de l’AFM Téléthon Cinéma Andronis de Montendre Montendre
Animations au profit de l’AFM Téléthon Cinéma Andronis de Montendre Montendre samedi 6 décembre 2025.
Animations au profit de l’AFM Téléthon
Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : 
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 22:00:00
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 22:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Viens soutenir la recherche scientifique !
A l’occasion, de nombreuses animations sont prévues.
Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 71 90 59 andronysiaque@gmail.com
English :
Come and support scientific research!
A wide range of activities are planned to mark the occasion.
German :
Komm und unterstütze die wissenschaftliche Forschung!
Zu diesem Anlass sind zahlreiche Animationen geplant.
Italiano :
Venite a sostenere la ricerca scientifica!
Per l’occasione sono previsti numerosi eventi.
Espanol :
Venga y apoye la investigación científica
Se han programado numerosos actos para celebrar la ocasión.
L’événement Animations au profit de l’AFM Téléthon Montendre a été mis à jour le 2025-11-24 par Offices de Tourisme de Jonzac