Animations au profit de l’AFM Téléthon Cinéma Andronis de Montendre Montendre

Animations au profit de l’AFM Téléthon

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

2025-12-06

Viens soutenir la recherche scientifique !

A l’occasion, de nombreuses animations sont prévues.

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 71 90 59 andronysiaque@gmail.com

English :

Come and support scientific research!

A wide range of activities are planned to mark the occasion.

German :

Komm und unterstütze die wissenschaftliche Forschung!

Zu diesem Anlass sind zahlreiche Animationen geplant.

Italiano :

Venite a sostenere la ricerca scientifica!

Per l’occasione sono previsti numerosi eventi.

Espanol :

Venga y apoye la investigación científica

Se han programado numerosos actos para celebrar la ocasión.

