Animations au profit d’Octobre Rose Blanzac

Animations au profit d’Octobre Rose Blanzac samedi 4 octobre 2025.

Animations au profit d’Octobre Rose

Le Bourg Blanzac Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

A l’occasion d’Octobre Rose, la municipalité s’associe à de nombreuses associations locales pour proposer un programme dont tout les bénéfices seront reversés pour la recherche contre le cancer. Au programme à partir de 14h, vous pourrez visiter l’exposition d’objets artisanaux et les stands de prévention du cancer du sein dans la salle des fêtes, à 15h, sera donné le départ de la course nature en solo ou en duo suivi, 10 minutes plus tard, par le départ de la randonnée pédestre de 7 km également. En soirée, un repas es proposé sur réservation suivi, si la météo le permet, d’un feu d’artifice. .

Le Bourg Blanzac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 47 99 03 octobreroseablanzac@gmail.com

English : Animations au profit d’Octobre Rose

German : Animations au profit d’Octobre Rose

Italiano :

Espanol : Animations au profit d’Octobre Rose

L’événement Animations au profit d’Octobre Rose Blanzac a été mis à jour le 2025-09-25 par OT Pays du Haut Limousin