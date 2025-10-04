Animations au profit d’Octobre Rose Blanzac
Le Bourg Blanzac Haute-Vienne
A l’occasion d’Octobre Rose, la municipalité s’associe à de nombreuses associations locales pour proposer un programme dont tout les bénéfices seront reversés pour la recherche contre le cancer. Au programme à partir de 14h, vous pourrez visiter l’exposition d’objets artisanaux et les stands de prévention du cancer du sein dans la salle des fêtes, à 15h, sera donné le départ de la course nature en solo ou en duo suivi, 10 minutes plus tard, par le départ de la randonnée pédestre de 7 km également. En soirée, un repas es proposé sur réservation suivi, si la météo le permet, d’un feu d’artifice. .
Le Bourg Blanzac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 47 99 03 octobreroseablanzac@gmail.com
