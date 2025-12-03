Animations au profit du Téléthon Aixe-sur-Vienne

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Plusieurs animations sont prévues dans le cadre du Téléthon durant le week-end mais aussi dans la semaine précédant.

Mercredi 3:

– Les Dauphins aixois organisent un challenge aux kilomètres à la piscine municipale. Ouvert à tous avec libre participation pour le Téléthon.

Vendredi 5:

– Tournoi de tennis de table en double organisé par l’association PSA au gymnase Sylvain Chazelas. Tournoi ouvert aux licenciés ou non licenciés. Vente de boissons et de gâteaux au profit du Téléthon.

Samedi 6:

– Tournoi de futsal par équipes organisé par l’ASA dans le centre sportif du Val de Vienne.

– Spectacles de musique et de danse proposés par Gym et Danse et Harpamaëlle dans le centre culturel Jacques Prévert. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 81 69 38 dauphins-aixois@clubeo.com

