Animations au profit du Téléthon route du port Hinx
route du port arènes et pôle culturel Hinx Landes
Début : 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
2025-12-06
Départ des arènes
– 9h course 6km et 10km organisées par les élus
– 9h15 marche 6h organisée par le Pied Chalossais
Dans la salle festive
– 10h30 cours de step chorégraphié organisé par la Gym Volontaire .
route du port arènes et pôle culturel Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 50 24 mairie@hinx.fr
