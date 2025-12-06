Animations au profit du Téléthon route du port Hinx

Animations au profit du Téléthon

route du port arènes et pôle culturel Hinx Landes

Début : 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

2025-12-06

Départ des arènes

– 9h course 6km et 10km organisées par les élus

– 9h15 marche 6h organisée par le Pied Chalossais

Dans la salle festive

– 10h30 cours de step chorégraphié organisé par la Gym Volontaire .

route du port arènes et pôle culturel Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 50 24 mairie@hinx.fr

