Animations au profit du Téléthon Le Nautile La Forêt-Fouesnant

Animations au profit du Téléthon Le Nautile La Forêt-Fouesnant samedi 6 décembre 2025.

Animations au profit du Téléthon

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :
2025-12-06

Animations au profit du Téléthon

– Vente
– Animations musicales et danse
– Tombola des associations
– Tombola des commerçants
– Buvette, crêpes, gâteaux

Tous les bénéfices seront intégralement reversés à l’AFM Téléthon.

Avec la participation des associations forestoises.   .

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 56 96 55 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Animations au profit du Téléthon La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant