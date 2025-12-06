Animations au profit du Téléthon Le Nautile La Forêt-Fouesnant
Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
– Vente
– Animations musicales et danse
– Tombola des associations
– Tombola des commerçants
– Buvette, crêpes, gâteaux
Tous les bénéfices seront intégralement reversés à l’AFM Téléthon.
Avec la participation des associations forestoises. .
Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 56 96 55
