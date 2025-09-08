Animations au Sanctuaire Bernadette Sanctuaire Bernadette Soubirous Nevers

Sanctuaire Bernadette Soubirous 34 Rue Saint-Gildard Nevers Nièvre

Début : 2025-09-08 17:00:00

fin : 2025-09-11 19:00:00

Voici les animations prévues au Sanctuaire Bernadette de NEVERS.

– A l’occasion de la Nativité de la bienheureuse Vierge Marie, les sœurs de la Charité proposent une veillée mariale à la chapelle dimanche 7 septembre, à 20h30 et lundi 8 septembre, à 15h, une causerie avec sœur Susanne, Marie, catéchiste de Bernadette puis le chapelet à 19h.

– Mardi 9 septembre, un atelier de broderies d’icônes selon la tradition orthodoxe est proposé, animé par Juliette Brunet, iconographe, accompagné spirituellement par Jean-Pierre Brunet, diacre.

– Jeudi 11 septembre, anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Delaveyne, fondateur des sœurs de la Charité de Nevers à 17h, causerie avec sœur Susanne Jean-Baptiste Delaveyne nous parle. À 18h30, méditation avec des paroles de J.B. Delaveyne, animée par les sœurs de la Charité.

– Dimanche 14 septembre, Croix glorieuse, clôture de l’année Bernadette à 10h, messe solennelle, à 14h30, marche sur les pas de Bernadette, à 17h, numéro d’écrou (spectacle), à 19h, temps de prière, suivi d’un repas amical à 19h30.

Evènement ouvert à tous et gratuit.

Infos au Sanctuaire Bernadette au 03 86 71 99 50. .

