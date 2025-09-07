Animations au Sanctuaire Bernadette Soubirous Espace Bernadette Nevers

Animations au Sanctuaire Bernadette Soubirous

Espace Bernadette 34 Rue Saint-Gildard Nevers Nièvre

Gratuit

Début : 2025-09-07 09:30:00

fin : 2025-09-09 17:30:00

2025-09-07 2025-09-08 2025-09-09 2025-09-11 2025-09-14

Prochains temps forts au Sanctuaire au mois de Septembre

Dimanche 7 Veille de la Nativité de la bienheureuse Vierge Marie à 20h30 à la Chapelle

Lundi 8

Nativité de la bienheureuse Vierge Marie

A 11h30 Messe

A 15h Marie, catéchiste de Bernadette, causerie avec Sœur Susanne

A 19h Chapelet

Mardi 9

De 9h30 à 17h30 Atelier de broderie d’Icônes, selon la tradition orthodoxe, animé par Juliette Brunet, iconographe et

accompagné spirituellement par Jean-Pierre Brunet, diacre

Jeudi 11

Anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Delaveyne, fondateur des sœurs de la Charité de Nevers

A 17h Jean-Baptiste Delaveyne nous parle , causerie avec Sœur Susanne

A 18h30 Méditation avec des paroles de Jean-Baptiste Delaveyne, animée par les sœurs de la Charité de Nevers

Dimanche 14 septembre

Croix glorieuse clôture de l’année Bernadette

A 10h Messe solennelle, présidée par Monseigneur Grégoire Drouot

A 14h30 Marche sur les pas de Bernadette

A 17h Numéros d’écrou Spectacle

A 19h Temps de Prière

A 19h30 Repas amical

Infos au 03.86.71.99.50 .

Espace Bernadette 34 Rue Saint-Gildard Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 99 50 contact@espace-bernadette.com

