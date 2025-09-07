Animations au Sanctuaire Bernadette Soubirous Espace Bernadette Nevers
Animations au Sanctuaire Bernadette Soubirous
Espace Bernadette 34 Rue Saint-Gildard Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-07 09:30:00
fin : 2025-09-09 17:30:00
2025-09-07 2025-09-08 2025-09-09 2025-09-11 2025-09-14
Prochains temps forts au Sanctuaire au mois de Septembre
Dimanche 7 Veille de la Nativité de la bienheureuse Vierge Marie à 20h30 à la Chapelle
Lundi 8
Nativité de la bienheureuse Vierge Marie
A 11h30 Messe
A 15h Marie, catéchiste de Bernadette, causerie avec Sœur Susanne
A 19h Chapelet
Mardi 9
De 9h30 à 17h30 Atelier de broderie d’Icônes, selon la tradition orthodoxe, animé par Juliette Brunet, iconographe et
accompagné spirituellement par Jean-Pierre Brunet, diacre
Jeudi 11
Anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Delaveyne, fondateur des sœurs de la Charité de Nevers
A 17h Jean-Baptiste Delaveyne nous parle , causerie avec Sœur Susanne
A 18h30 Méditation avec des paroles de Jean-Baptiste Delaveyne, animée par les sœurs de la Charité de Nevers
Dimanche 14 septembre
Croix glorieuse clôture de l’année Bernadette
A 10h Messe solennelle, présidée par Monseigneur Grégoire Drouot
A 14h30 Marche sur les pas de Bernadette
A 17h Numéros d’écrou Spectacle
A 19h Temps de Prière
A 19h30 Repas amical
Infos au 03.86.71.99.50 .
Espace Bernadette 34 Rue Saint-Gildard Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 99 50 contact@espace-bernadette.com
