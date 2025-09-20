Animations au Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse

Animations au Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Samedi 20 septembre, 09h30 Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Ain

En arrivant au TJ, vous pourrez directement vous rendre sans réservation dans la salle dédiée aux animations de la PJJ (à priori la salle 4) pour découvrir les jeux et expositions dédiées à la jeunesse.

La PJJ vous présentera son jeu générateur de situations éducatives « CJPM » : Construire grâce au Jeu le Parcours des Mineurs. La PJJ présentera également son exposition 13/18 « ado et citoyen »

Cette exposition propose à un public adolescent une approche pédagogique de la loi et de l’institution judiciaire sous forme de jeu interactif : une façon de prendre conscience de ses droits et devoirs et d’être informés des conséquences d’un acte délictueux.

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse 32 Avenue Alsace Lorraine Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000

PJJ : ministère de la justice