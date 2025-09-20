Animations au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse

Animations au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Samedi 20 septembre, 10h30, 15h00 Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Ain

Conseil : réservez directement via ce site pour obtenir une place. Places limitées à 80 par sessions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez échanger avec un magistrat, un avocat ou encore un greffier dans une salle d’audience !

Entrée à 10h30 et 15h30, pour 80 personnes maximum

Evènement organisé par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en partenariat avec le Barreau de l’Ain, le centre départemental d’accès au droit (CDAD 01) et l’association d’aide aux victimes AVEMA 01.

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse 32 Avenue Alsace Lorraine Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 26 37 73 00 https://www.cours-appel.justice.fr/lyon/tribunal-judiciaire-de-bourg-en-bresse

