Animations au Tribunal judiciaire de Vesoul Tribunal judiciaire Vesoul

Entrée libre

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez le Tribunal judiciaire de Vesoul. Vous découvrirez les métiers de la justice avec des professionnels et vous assisterez à la reconstitution d’une scène de crime. Des ateliers pour enfants sont également prévus.

Tribunal judiciaire 4 place du Palais, 70000 Vesoul Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 78 58 00 https://www.justice.fr https://cdad70.fr Parking à proximité.

