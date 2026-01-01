Animations au V and B route de Lyon Moulins

Animations au V and B

route de Lyon V and B Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 19:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-16 2026-01-20 2026-01-23 2026-01-30

Retrouvez des animations pour passer de belles soirées !

.

route de Lyon V and B Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 07 93 79 moulins@vandb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

There’s plenty of entertainment to keep you entertained!

L’événement Animations au V and B Moulins a été mis à jour le 2026-01-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région