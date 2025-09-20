Animations autour de la chapelle du Vieux-Château à Lormes Ici Morvan Lormes

Animations autour de la chapelle du Vieux-Château à Lormes Samedi 20 septembre, 10h00 Ici Morvan Nièvre

Accès libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Lormes organise différentes animations autour de la chapelle du Vieux-Château. Au programme :

– samedi 20 septembre, accueil à Ici Morvan, sur le stand des institutions et associations (Fondation du Patrimoine, Association de Sauvegarde du Patrimoine de Lormes, Ville de Lormes, Make Ici Morvan, etc.) ;

– à 12h, lancement officel de la souscription pour les travaux de la chapelle du Vieux-Château ;

– dimanche 21 septembre de 10h à 12h et 14h à 17h, ouverture de la chapelle du Vieux-Château et accès à l’exposition expliquant l’ensemble des travaux.

Ici Morvan 15 rue des Moulins, 58140 Lormes Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté sentier pédestre.

© Ville de Lormes