Animations autour de la Fête de la Saint Nicolas Hesse

Marche aux flambeaux depuis la chapelle Saint Nicolas (8 rue des Vosges) jusqu’à l’abbatiale, à 17h30. Messe trente minutes plus tard à l’abbatiale en présence de Saint Nicolas. Après la messe, marché de Noël sur le parvis de l’abbatiale, vin chaud et distribution de friandises pour les enfants sages.Tout public

English :

Torchlight procession from the Saint Nicolas chapel (8 rue des Vosges) to the abbey church, at 5:30pm. Mass thirty minutes later in the abbey church in the presence of Saint Nicolas. After mass, there’s a Christmas market in front of the abbey church, with mulled wine and sweets for well-behaved children.

German :

Fackelzug von der Kapelle Saint Nicolas (8 rue des Vosges) bis zur Abteikirche um 17:30 Uhr. Messe dreißig Minuten später in der Abteikirche in Anwesenheit des Heiligen Nikolaus. Nach der Messe Weihnachtsmarkt auf dem Vorplatz der Abteikirche, Glühwein und Verteilung von Süßigkeiten an brave Kinder.

Italiano :

Fiaccolata dalla cappella di Saint Nicolas (8 rue des Vosges) alla chiesa abbaziale alle 17.30. Messa trenta minuti dopo nella chiesa abbaziale alla presenza di San Nicola. Dopo la messa, davanti alla chiesa abbaziale si terrà un mercatino di Natale con vin brulé e dolci per i bambini più educati.

Espanol :

Procesión de antorchas desde la capilla de San Nicolás (8 rue des Vosges) hasta la iglesia abacial a las 17.30 horas. Misa treinta minutos más tarde en la iglesia abacial en presencia de San Nicolás. Después de la misa, habrá un mercado navideño delante de la iglesia abacial, con vino caliente y dulces para los niños que se porten bien.

