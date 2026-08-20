Animations autour de l’art de la tapisserie à l’Hôpital Pompidou (présentation de l’exposition, matériaux à manipuler, etc.), Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris

Informations pratiques

Animations autour de l’art de la tapisserie à l’Hôpital Pompidou (présentation de l’exposition, matériaux à manipuler, etc.) Samedi 19 septembre, 10h00 Hôpital européen Georges-Pompidou Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Dans le cadre d’un partenariat en l’Hôpital européen Georges-Pompidou et Les Manufactures Nationales, ces derniers proposent un stand pour faire découvrir l’art de la tapisserie via une exposition à l’hôpital et une présentation des outils de ce savoir-faire.

Hôpital européen Georges-Pompidou 20 rue leblanc 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Javel Paris Île-de-France https://hopital-georgespompidou.aphp.fr/ L’Hôpital européen Georges-Pompidou, situé dans le 15ème arrondissement de Paris, répond aux besoins de santé de près de 600 000 habitants.

L’hôpital est reconnu pour ses expertises des pathologies de l’adulte notamment dans les domaines cardiovasculaire et rénal, du cancer et de l’urgence.

Son infrastructure est moderne et novatrice. Métro 8 station Balard

RER C Pont du Garigliano

Bus 169, 88, 42 et 30 arrêt Hôpital européen Georges-Pompidou

Exposition et démonstration de tapisserie

©Justine Rossignol