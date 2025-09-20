Animations autour de l’exposition de J.Bellini Ofiice de Tourisme Destination Fougères Fougères

Animations autour de l’exposition de J.Bellini

Ofiice de Tourisme Destination Fougères 2 Rue Nationale Fougères Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Dans le cadre de l’exposition de peintures de Jacques Bellini, l’Office de Tourisme vous invite à trois rendez-vous pour découvrir le travail de l’artiste et l’engagement de l’association « À pas de chenille » le samedi 20 septembre, l’artiste proposera une visite commentée à 11h et animera un atelier participatif de 14h30 à 17h30 pour la création d’un tableau collectif. Le dimanche 21 septembre, ne manquez pas la rencontre-échange à 10h30 avec l’association « À pas de chenille ». .

Ofiice de Tourisme Destination Fougères 2 Rue Nationale Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 94 12 20

