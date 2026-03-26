Animations autour de l’exposition sur les perturbeurs endocriniens Médiathèque Saint-Palais
Animations autour de l’exposition sur les perturbeurs endocriniens Médiathèque Saint-Palais samedi 28 mars 2026.
Animations autour de l’exposition sur les perturbeurs endocriniens
Médiathèque 3 Elizako karrika Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Jeu pour enfants sur les perturbateurs qui cherche trouve , puis une conférence sera donnée à 11h.
12h remise du trophée coquelicot (récompensant une personne ou une institution ayant œuvré pour la promotion de l’agriculture biologique.) .
Médiathèque 3 Elizako karrika Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 28 72 mediatheque.amikuze@communaute-paysbasque.fr
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English : Animations autour de l’exposition sur les perturbeurs endocriniens
L’événement Animations autour de l’exposition sur les perturbeurs endocriniens Saint-Palais a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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