Animations autour de l’exposition sur les perturbeurs endocriniens Médiathèque Saint-Palais

Animations autour de l’exposition sur les perturbeurs endocriniens

Médiathèque 3 Elizako karrika Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Jeu pour enfants sur les perturbateurs qui cherche trouve , puis une conférence sera donnée à 11h.

12h remise du trophée coquelicot (récompensant une personne ou une institution ayant œuvré pour la promotion de l’agriculture biologique.) .

Médiathèque 3 Elizako karrika Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 28 72 mediatheque.amikuze@communaute-paysbasque.fr

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English : Animations autour de l’exposition sur les perturbeurs endocriniens

L’événement Animations autour de l’exposition sur les perturbeurs endocriniens Saint-Palais a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Pays Basque