Animations autour de L’IA Médiathèque Échillais
Médiathèque 4 place de Verdun Échillais Charente-Maritime
Début : 2026-01-28 16:00:00
fin : 2026-01-28
2026-01-28 2026-03-25
La médiathèque organise un atelier numérique sur l’intelligence artificielle pour les 8-11 ans, animé par une conseillère numérique.
Médiathèque 4 place de Verdun Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 16 55 mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr
English : Animations around IA
The Soubise media library offers a digital workshop on artificial intelligence for 8-11 year olds, with discussion and Escape Game, led by a digital advisor.
