Animations autour de L’IA

Médiathèque 4 place de Verdun Échillais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 16:00:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28 2026-03-25

La médiathèque organise un atelier numérique sur l’intelligence artificielle pour les 8-11 ans, animé par une conseillère numérique.

.

Médiathèque 4 place de Verdun Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 16 55 mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animations around IA

The Soubise media library offers a digital workshop on artificial intelligence for 8-11 year olds, with discussion and Escape Game, led by a digital advisor.

L’événement Animations autour de L’IA Échillais a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Rochefort Océan