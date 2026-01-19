Animations autour de L’IA Médiathèque Saint-Agnant
Animations autour de L’IA Médiathèque Saint-Agnant mercredi 4 février 2026.
Animations autour de L’IA
Médiathèque 10 avenue Charles de Gaulle Saint-Agnant Charente-Maritime
Début : 2026-02-04 16:00:00
fin : 2026-02-04
2026-02-04
La médiathèque organise un atelier numérique sur l’intelligence artificielle pour les 8-11 ans, animé par une conseillère numérique.
Médiathèque 10 avenue Charles de Gaulle Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 25 26 mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr
English : Animations around IA
The media library is organising a digital workshop on artificial intelligence for 8-11 year olds, led by a digital advisor.
