Animations autour de L’IA Médiathèque Saint-Agnant

Animations autour de L’IA

Médiathèque 10 avenue Charles de Gaulle Saint-Agnant Charente-Maritime

La médiathèque organise un atelier numérique sur l’intelligence artificielle pour les 8-11 ans, animé par une conseillère numérique.

Médiathèque 10 avenue Charles de Gaulle Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 25 26 mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr

English : Animations around IA

The media library is organising a digital workshop on artificial intelligence for 8-11 year olds, led by a digital advisor.

