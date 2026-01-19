Animations autour de L’IA place de la salle des fêtes Soubise

Animations autour de L’IA

place de la salle des fêtes Médiathèque Soubise Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 16:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

La médiathèque organise un atelier numérique sur l’intelligence artificielle pour les 8-11 ans, animé par une conseillère numérique.

.

place de la salle des fêtes Médiathèque Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 16 55 soubisemediatheque@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animations around IA

The media library is organising a digital workshop on artificial intelligence for 8-11 year olds, led by a digital advisor.

L’événement Animations autour de L’IA Soubise a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Rochefort Océan