Animations autour de L’IA place de la salle des fêtes Soubise mercredi 25 février 2026.
Début : 2026-02-25 16:00:00
2026-02-25
La médiathèque organise un atelier numérique sur l’intelligence artificielle pour les 8-11 ans, animé par une conseillère numérique.
place de la salle des fêtes Médiathèque Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 16 55 soubisemediatheque@orange.fr
English : Animations around IA
The media library is organising a digital workshop on artificial intelligence for 8-11 year olds, led by a digital advisor.
