Animations autour de Pâques Villers-sur-Mer

Animations autour de Pâques

Parc San Carlo et Villare Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

La ville de Villers-sur-Mer propose un moment de divertissement en famille pour célébrer Pâques. Une animation féerique placée sous le signe du printemps et des gourmandises. Petits et grands seront ravis de se retrouver pour une journée remplie d’activités et de surprises.

The town of Villers-sur-Mer is offering some family fun to celebrate Easter. It’s a fairytale event, with the theme of spring and sweet treats. Young and old alike will be delighted to come together for a day full of activities and surprises.

