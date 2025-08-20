Animations autour du livre Parc Urbain de Sainte-Marie Nouméa
Parc Urbain de Sainte-Marie MAISON DE LA BIODIVERSITÉ Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : 2025-08-20 15:00:00
fin : 2025-08-27 17:30:00
2025-08-20 2025-08-27
Accompagnez les bibliothécaires pour une déambulation au cœur de la montagne, qu’elle soit réelle ou imaginaire.
Parc Urbain de Sainte-Marie MAISON DE LA BIODIVERSITÉ Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 45.32.43 maisondesassociations@ville-noumea.nc
English :
Join the librarians for a stroll through the heart of the mountain, whether real or imaginary.
German :
Begleiten Sie die Bibliothekarinnen auf einer Wanderung durch die Berge, ob real oder imaginär.
Italiano :
Unitevi ai bibliotecari in un tour delle montagne, reali o immaginarie.
Espanol :
Únete a los bibliotecarios en un recorrido por las montañas, ya sean reales o imaginarias.
