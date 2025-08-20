Animations autour du livre Parc Urbain de Sainte-Marie Nouméa

Animations autour du livre Parc Urbain de Sainte-Marie Nouméa mercredi 20 août 2025.

Animations autour du livre

Parc Urbain de Sainte-Marie MAISON DE LA BIODIVERSITÉ Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-08-20 15:00:00
fin : 2025-08-27 17:30:00

2025-08-20 2025-08-27

Accompagnez les bibliothécaires pour une déambulation au cœur de la montagne, qu’elle soit réelle ou imaginaire.
Parc Urbain de Sainte-Marie MAISON DE LA BIODIVERSITÉ Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 45.32.43  maisondesassociations@ville-noumea.nc

English :

Join the librarians for a stroll through the heart of the mountain, whether real or imaginary.

German :

Begleiten Sie die Bibliothekarinnen auf einer Wanderung durch die Berge, ob real oder imaginär.

Italiano :

Unitevi ai bibliotecari in un tour delle montagne, reali o immaginarie.

Espanol :

Únete a los bibliotecarios en un recorrido por las montañas, ya sean reales o imaginarias.

