Marne

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-06

2025-06-06

Des animations autour du patrimoine naturel et de la bioversité sont proposées aux scolaires.Tout public

Pour les cycles 3. Durée 2 h. Un bus est mis à disposition des classes. .

Puisieulx 51500 Marne Grand Est

English : Animations autour du patrimoine naturel (scolaires)

Activities focusing on natural heritage and bioversity are offered to schoolchildren.

German :

Für Schulklassen werden Animationen rund um das Naturerbe und die Bioversität angeboten.

Italiano :

Per le scolaresche sono disponibili attività incentrate sul patrimonio naturale e sulla bioversità.

Espanol :

Los escolares pueden participar en actividades centradas en el patrimonio natural y la bioversidad.

