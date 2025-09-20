« Animations autour d’un orgue »- Journées du Patrimoine Eglise ND de l’Assomption Mimizan bourg Mimizan

« Animations autour d'un orgue »- Journées du Patrimoine Eglise ND de l'Assomption Mimizan bourg Mimizan samedi 20 septembre 2025.

Eglise ND de l'Assomption Mimizan bourg 2 avenue de la gare Mimizan Landes

Gratuit

2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Dans le cadre des journées du patrimoine, animations autour d’un orgue en partenariat avec le musée du prieuré

Orgue Symphonique Louis DEBIERRE (1888)

Découverte guidée de l’instrument de 15h à 17h

Concert gratuit de 17h30 à 18h30 duo Hautbois et Orgue par Tobias AUER (Organiste) et Pascal JEAN (Hautboïste) .

Eglise ND de l’Assomption Mimizan bourg 2 avenue de la gare Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine aurillaclavignolle@free.fr

