« Animations autour d'un orgue »- Journées du Patrimoine Eglise ND de l'Assomption Mimizan bourg Mimizan samedi 20 septembre 2025.
Eglise ND de l’Assomption Mimizan bourg 2 avenue de la gare Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Dans le cadre des journées du patrimoine, animations autour d’un orgue en partenariat avec le musée du prieuré
Orgue Symphonique Louis DEBIERRE (1888)
Découverte guidée de l’instrument de 15h à 17h
Concert gratuit de 17h30 à 18h30 duo Hautbois et Orgue par Tobias AUER (Organiste) et Pascal JEAN (Hautboïste) .
Eglise ND de l’Assomption Mimizan bourg 2 avenue de la gare Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine aurillaclavignolle@free.fr
