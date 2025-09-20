Animations aux Baraques du 14 Journées Européennes du Patrimoine Les Baraques La Vieille-Loye
Animations aux Baraques du 14 Journées Européennes du Patrimoine
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Baraques du 14 à La Vieille-Loye vous accueillent les 20 et 21 septembre pour des visites libres ou guidées, à la découverte des traditions forestières et charbonnières.
Samedi à 14h30, assistez à l’allumage d’une meule charbonnière, et dimanche à 14h, à la mise à feu du four Magnien. L’équipe passionnée sera présente pour partager son savoir-faire dans une ambiance conviviale et authentique. .
