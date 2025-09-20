Animations aux carrières de la Lie Les carrières de la Lie La Roche-Vineuse

Animations aux carrières de la Lie Les carrières de la Lie La Roche-Vineuse samedi 20 septembre 2025.

Animations aux carrières de la Lie 20 et 21 septembre Les carrières de la Lie Saône-et-Loire

Inscription conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les carrières de la Lie vous proposent de nombreuses activivtés :

– travail de l’argile et initiation à la fouille, samedi et dimanche de 13h30 à 17h ;

– animation nocturne musicale et culturelle, samedi à partir de 20 h ;

– visite, dimanche à 10h.

Les carrières de la Lie Route des Pérelles, 71960 La Roche-Vineuse La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 88 38 00 92 https://lescarrieresdelalie.sitew.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 38 00 92 »}] Les Carrières de la Lie sont un site archéologique et naturel exceptionnel où un travail minutieux a permis de mettre en évidence les principales périodes d’exploitation (gallo-romaine, mérovingienne, médiévale, etc.), la destination des blocs qui en ont été retirés (construction, sculpture, sarcophage), les techniques d’extraction et les différents outils utilisés par les carriers au fil du temps. Les carrières sont situées sur la commune de La Roche Vineuse (71960) prés du hameau de Somméré.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les carrières de la Lie vous proposent de nombreuses activivtés :

© Ville de Mâcon