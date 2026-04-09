Animations badminton Mai – Juin Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes
Animations badminton Mai – Juin Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes lundi 27 avril 2026.
Animations badminton Mai – Juin Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes 27 avril – 3 juin Ille-et-Vilaine
Gratuit et ouvert à tous
Animation badminton
ANIMATION BADMINTON
**Matchs simple et/ou double :**
17h-19h (27/04 – 04/05 – 01/06 ), BLB Diapason Beaulieu
12h-14h (29/04 – 06/05 – 03/06), BLB Diapason Beaulieu
Inscritpion à partir du **24 mars** sur le site : « [mon espace SIUAPS »](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/login/index.php)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-27T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-03T14:00:00.000+02:00
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https://siuaps.univ-rennes.fr/les-installations-sportives https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php
Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
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