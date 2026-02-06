Animations Bébés lecteurs

2 Place de la Libération Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Les médiathèques proposent un moment de partage autour du livre pour les bébés et jeunes enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistants maternels.

De 0 à 3 ans. .

2 Place de la Libération Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 85 10 tourisme@falaisesdutalou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animations Bébés lecteurs

L’événement Animations Bébés lecteurs Saint-Nicolas-d’Aliermont a été mis à jour le 2026-02-03 par Communauté de communes des Falaises du Talou