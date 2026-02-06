Animations Bébés lecteurs Saint-Nicolas-d’Aliermont
Animations Bébés lecteurs Saint-Nicolas-d’Aliermont mercredi 25 février 2026.
Animations Bébés lecteurs
2 Place de la Libération Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime
Tarif : – –
Les médiathèques proposent un moment de partage autour du livre pour les bébés et jeunes enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistants maternels.
De 0 à 3 ans. .
2 Place de la Libération Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 85 10 tourisme@falaisesdutalou.fr
