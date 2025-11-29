Animations biodiversités au Jardin Forêt

Jardin Forêt Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Plongez au cœur de la nature et découvrez un jardin plein de vie. Rencontrez ses habitants et laissez-vous surprendre par l’univers mystérieux des champignons et de leur culture. Une expérience originale à ne pas manquer !

.

Jardin Forêt Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 31 64 40 contact@lescompagnonsduvegetal.fr

English :

Dive into the heart of nature and discover a garden full of life. Meet its inhabitants and discover the mysterious world of mushrooms and their cultivation. An original experience not to be missed!

German :

Tauchen Sie ein in die Natur und entdecken Sie einen Garten voller Leben. Lernen Sie seine Bewohner kennen und lassen Sie sich von der geheimnisvollen Welt der Pilze und ihrer Zucht überraschen. Ein originelles Erlebnis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Italiano :

Immergetevi nel cuore della natura e scoprite un giardino pieno di vita. Incontrate i suoi abitanti e lasciatevi sorprendere dal misterioso mondo dei funghi e della loro coltivazione. Un’esperienza originale da non perdere!

Espanol :

Sumérjase en plena naturaleza y descubra un jardín lleno de vida. Conozca a sus habitantes y déjese sorprender por el misterioso mundo de las setas y su cultivo. ¡Una experiencia original que no debe perderse!

L’événement Animations biodiversités au Jardin Forêt Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême