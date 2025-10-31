Animations ciné Halloween La Ferté Macé

Animations ciné Halloween

cinéma La Ferté Macé Orne

L’espace culturel du grand turc se transforme en capitale de l’horreur et de la magie noire. Dès le début d’après-midi, petits et grands sont invités à plonger dans l’univers d’Halloween grâce à une programmation terrifiante… et festive.

Après-midi des enfants frissons en douceur Maquillage monstrueux & lectures ensorcelées à l’espace du Grand Turc dès les premières heures, les enfants seront maquillés en créatures effrayantes et bercés par des histoires de monstres et de sorcières.

15h30 au cinéma Gérard-Philipe projection du chef-d’oeuvre d’animation Kiki la petite sorcière, pour une découverte magique de l’Halloween version enfantine. Réalité virtuelle à la médiathèque pour les 12 ans et plus, une expérience immersive où chacun devra affronter ses plus grandes peurs… Goûter de l’horreur la tradition se poursuit autour d’une soupe de potiron servie en fin d’après-midi, histoire de reprendre des forces avant la nuit…

Nuit cauchemardesque le marathon des ténèbres

Dès 18h30, les bénévoles de CinéFerté ouvrent les portes d’une nuit interdite aux âmes sensibles. Quiz, blind test et frissons garantis, accompagnés de la traditionnelle soupe à l’oignon. Une sélection de films pour trembler jusqu’à l’aube

18h30 Evil Dead (Interdit -12 ans, VOstFR) Commencez (presque) doucement avec le film culte de Sam Raimi. Une cabane perdue, un livre maudit… et l’enfer qui se déchaîne. Survivrez-vous au premier assaut ?

21h00 Conjuring l’heure du jugement + quiz horreur (Interdit -12 ans) Un quiz diabolique pour tester vos nerfs… avant d’affronter la terreur pure. Quand les murs chuchotent et que les ténèbres s’épaississent, il est déjà trop tard…

23h30 Évanouis (Interdit -12 ans) Un film qui joue avec vos angoisses les plus profondes. Dans le noir, tout peut disparaître. Même vous.

2h30 Marche ou crève + blind test horrifique (Interdit -16 ans) Vous aimez marcher ? Stephen King va vous retirer ce plaisir… Dans cette adaptation implacable, une seule règle avancer ou mourir. Avant le film, tentez de garder la tête froide lors d’un blind test terrifiant !

4h45 Substitution Bring Her Back (Interdit -16 ans) Jusqu’où iriez-vous pour ramener un être cher ? Quand l’amour se mêle au macabre, les frontières entre la vie et la mort se brisent…

6h30 Massacre à la tronçonneuse (Interdit -16 ans) Clôturez la nuit avec l’un des films les plus terrifiants jamais réalisés. Le rugissement de la tronçonneuse marquera vos cauchemars bien au-delà de l’aube.

Venez nombreux… mais surtout, ne venez pas seuls. Dans l’obscurité d’Halloween, personne ne peut garantir que vous en ressortirez indemnes…

À savoir Les projections sont strictement interdites aux moins de 12 ans ou de 16 ans selon les films. Une pièce d’identité sera exigée à l’entrée. Aucun enfant en dessous de l’âge requis ne sera admis, même accompagné. .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

