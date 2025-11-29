Animations commerciales de Noël Place du marché Jonzac
Animations commerciales de Noël Place du marché Jonzac samedi 29 novembre 2025.
Animations commerciales de Noël
Place du marché Coeur de ville de Jonzac Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-01-04
Date(s) :
2025-11-29
A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Union des Commerçants de Jonzac organise diverses manifestations en centre-ville.
Place du marché Coeur de ville de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ucj.jonzac@gmail.com
English :
To mark the festive season, the Jonzac Merchants’ Union is organizing a number of events in the town center.
German :
Anlässlich der Weihnachtszeit organisiert die Union des Commerçants de Jonzac verschiedene Veranstaltungen im Stadtzentrum.
Italiano :
In occasione delle festività, l’Unione dei commercianti di Jonzac sta organizzando una serie di eventi nel centro città.
Espanol :
Con motivo de las fiestas, la Unión de Comerciantes de Jonzac organiza una serie de actos en el centro de la ciudad.
