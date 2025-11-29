Animations commerciales de Noël Place du marché Jonzac

Animations commerciales de Noël

Place du marché Coeur de ville de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-01-04

Date(s) :

2025-11-29

A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Union des Commerçants de Jonzac organise diverses manifestations en centre-ville.

.

Place du marché Coeur de ville de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ucj.jonzac@gmail.com

English :

To mark the festive season, the Jonzac Merchants’ Union is organizing a number of events in the town center.

German :

Anlässlich der Weihnachtszeit organisiert die Union des Commerçants de Jonzac verschiedene Veranstaltungen im Stadtzentrum.

Italiano :

In occasione delle festività, l’Unione dei commercianti di Jonzac sta organizzando una serie di eventi nel centro città.

Espanol :

Con motivo de las fiestas, la Unión de Comerciantes de Jonzac organiza una serie de actos en el centro de la ciudad.

L’événement Animations commerciales de Noël Jonzac a été mis à jour le 2025-11-17 par Offices de Tourisme de Jonzac