Animations commerciales de Noël

le Village Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-01

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-01

Préparez les fêtes de fins d’année au village gourmand

.

le Village Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Get ready for the festive season at the gourmet village

L’événement Animations commerciales de Noël Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2025-11-27 par Haut Pays du Velay Tourisme