Animations country Salle polyvalente Craponne-sur-Arzon

Salle polyvalente Rue du stade Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Préparer vos chapeaux et vos santiags ! West country Craponne vous propose un après-midi et une soirée de danse et musique country.

De 15h à 17h, stage découverte de la danse catalane, à 18h concert avec Spirits of Alba et à 20h30 bal sur playlist.

Salle polyvalente Rue du stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Get your hats and boots ready! West country Craponne offers an afternoon and evening of country dancing and music.

From 3pm to 5pm, a discovery workshop in Catalan dance, at 6pm a concert with Spirits of Alba and at 8:30pm a dance to a playlist.

German :

Bereiten Sie Ihre Hüte und Santiags vor! West Country Craponne bietet Ihnen einen Nachmittag und einen Abend mit Country-Tanz und -Musik.

Von 15 bis 17 Uhr: Schnupperkurs für katalanischen Tanz, um 18 Uhr Konzert mit Spirits of Alba und um 20.30 Uhr Tanz nach Playlist.

Italiano :

Preparate cappelli e stivali! West country Craponne propone un pomeriggio e una serata di musica e danza country.

Dalle 15.00 alle 17.00, corso di scoperta della danza catalana, alle 18.00 concerto degli Spiriti d’Alba e alle 20.30 ballo con playlist.

Espanol :

¡Prepare sus sombreros y botas! West country Craponne ofrece una tarde y una noche de música y baile country.

De 15:00 a 17:00, curso de descubrimiento de la danza catalana, a las 18:00 concierto con Spirits of Alba y a las 20:30 baile al ritmo de una playlist.

