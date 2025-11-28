Animations dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida Les Mariniers 2.0 Moulins
Animations dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida Les Mariniers 2.0 Moulins vendredi 28 novembre 2025.
Animations dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida
Les Mariniers 2.0 37 place Jean Moulin Moulins Allier
Début : 2025-11-28 19:30:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Infos et prévention, dépistage et concert de Greencut à partir de 20h30 ! Groupe de power pop.
Les Mariniers 2.0 37 place Jean Moulin Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 54 26
English :
Information and prevention, screening and concert by Greencut from 8:30pm! Power pop band.
German :
Infos und Prävention, Vorsorgeuntersuchungen und Konzert von Greencut ab 20:30 Uhr! Power-Pop-Band.
Italiano :
Informazioni e prevenzione, proiezione e concerto dei Greencut dalle 20.30! Band power pop.
Espanol :
Información y prevención, proyección y concierto de Greencut a partir de las 20.30 horas Grupo de power pop.
