Animations dans le cadre du Printemps de Rillettes Mamers
Animations dans le cadre du Printemps de Rillettes Mamers samedi 28 mars 2026.
Animations dans le cadre du Printemps de Rillettes
Place Carnot Mamers Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 09:00:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Deux animations proposées par des associations mamertines dans le cadre du Printemps des Rillettes
– Comité des Fêtes
Trompe-goule sarthois (plat typique) à emporter et crêpes pour les gourmands !
– Association Mamer’Thon
Roue de la chance culinaire ! Tournez, gagnez, dégustez ! Lots gourmands, surprises et ventes de goodies au profit du Téléthon .
Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
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L’événement Animations dans le cadre du Printemps de Rillettes Mamers a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Maine Saosnois