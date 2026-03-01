Animations dans le cadre du Printemps de Rillettes

Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Deux animations proposées par des associations mamertines dans le cadre du Printemps des Rillettes

– Comité des Fêtes

Trompe-goule sarthois (plat typique) à emporter et crêpes pour les gourmands !

– Association Mamer’Thon

Roue de la chance culinaire ! Tournez, gagnez, dégustez ! Lots gourmands, surprises et ventes de goodies au profit du Téléthon .

Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

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English :

L’événement Animations dans le cadre du Printemps de Rillettes Mamers a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Maine Saosnois