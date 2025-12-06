ANIMATIONS DANS LE CENTRE-VILLE DE MONTPELLIER Montpellier
ANIMATIONS DANS LE CENTRE-VILLE DE MONTPELLIER
Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-19
Ne manquez pas les animations de noël dans les rues du centre-ville de Montpellier !
Dès 14h30 dans les rues du centre-ville
Samedi 6 décembre
Groupe Mafia Wanaca (4 musiciens Cumbia)
4 échassiers fleurs géantes
Groupe Lutins malins (4 musiciens)
Mercredi 10 décembre
Parade Mr et Mme Hiver (char musical avec chanteurs, mascottes et danseuses)
Parade Happy Noël
Pena Mistral
Samedi 13 décembre
Parade de la Mère Noël avec 1 chanteur, Olaf, Mickey et 1 échassier
Parade Casse-Noisette
Pena del Sol
Quartier Saint-Roch Groupe WU BY FIRE
Mercredi 17 décembre
Rosalie Orchestra
Parade Mr et Mme Hiver (char musical)
Parade Happy Noël
Vendredi 19 décembre
Quartier Saint-Roch Gospel Christmas Spirit
Rue du Faubourg de la Saunerie Père Noël, peluches et échassier
Quartier des Beaux-Arts Concert chorale de Noël
Samedi 20 décembre
Parade AVATAR
Parade Cirque
Parade Disney
Batucada (15 musiciens) percussions afro brésiliennes
Père Noel et ses lutins
Rue de l’Argenterie New Orleans Hello Quartet
Quartier St Roch spectacle Santalala, Cie des Bimborions
Rue du Faubourg du Courreau Jazz week & Cicada Cœur Etudiant
Dimanche 21 décembre
Rue de l’Argenterie New Orleans Hello Quartet
Quartier Saint-Roch spectacle Santalala, Cie des Bimborions
Rue du Faubourg de la Saunerie Père Noël peluche & échassier
Lundi 22 décembre
Père Noël et ses lutins
Rue de l’Argenterie New Orleans Hello Quartet
Mardi 23 décembre
Père Noël et ses lutins .
Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00
English :
Don’t miss the Christmas entertainment in the streets of downtown Montpellier!
German :
Verpassen Sie nicht die weihnachtlichen Veranstaltungen in den Straßen der Innenstadt von Montpellier!
Italiano :
Non perdetevi l’animazione natalizia nelle vie del centro di Montpellier!
Espanol :
No se pierda la animación navideña en las calles del centro de Montpellier
L’événement ANIMATIONS DANS LE CENTRE-VILLE DE MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT MONTPELLIER