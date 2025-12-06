ANIMATIONS DANS LE CENTRE-VILLE DE MONTPELLIER

Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-19

Ne manquez pas les animations de noël dans les rues du centre-ville de Montpellier !

Dès 14h30 dans les rues du centre-ville

Samedi 6 décembre

Groupe Mafia Wanaca (4 musiciens Cumbia)

4 échassiers fleurs géantes

Groupe Lutins malins (4 musiciens)

Mercredi 10 décembre

Parade Mr et Mme Hiver (char musical avec chanteurs, mascottes et danseuses)

Parade Happy Noël

Pena Mistral

Samedi 13 décembre

Parade de la Mère Noël avec 1 chanteur, Olaf, Mickey et 1 échassier

Parade Casse-Noisette

Pena del Sol

Quartier Saint-Roch Groupe WU BY FIRE

Mercredi 17 décembre

Rosalie Orchestra

Parade Mr et Mme Hiver (char musical)

Parade Happy Noël

Vendredi 19 décembre

Quartier Saint-Roch Gospel Christmas Spirit

Rue du Faubourg de la Saunerie Père Noël, peluches et échassier

Quartier des Beaux-Arts Concert chorale de Noël

Samedi 20 décembre

Parade AVATAR

Parade Cirque

Parade Disney

Batucada (15 musiciens) percussions afro brésiliennes

Père Noel et ses lutins

Rue de l’Argenterie New Orleans Hello Quartet

Quartier St Roch spectacle Santalala, Cie des Bimborions

Rue du Faubourg du Courreau Jazz week & Cicada Cœur Etudiant

Dimanche 21 décembre

Rue de l’Argenterie New Orleans Hello Quartet

Quartier Saint-Roch spectacle Santalala, Cie des Bimborions

Rue du Faubourg de la Saunerie Père Noël peluche & échassier

Lundi 22 décembre

Père Noël et ses lutins

Rue de l’Argenterie New Orleans Hello Quartet

Mardi 23 décembre

Père Noël et ses lutins .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00

English :

Don’t miss the Christmas entertainment in the streets of downtown Montpellier!

German :

Verpassen Sie nicht die weihnachtlichen Veranstaltungen in den Straßen der Innenstadt von Montpellier!

Italiano :

Non perdetevi l’animazione natalizia nelle vie del centro di Montpellier!

Espanol :

No se pierda la animación navideña en las calles del centro de Montpellier

L’événement ANIMATIONS DANS LE CENTRE-VILLE DE MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT MONTPELLIER