Animations dans le parc des Mégalithes Musée de la Préhistoire Finistérienne Penmarch samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Samedi : animations chasseur-cueilleur, utilisation de la sagaie et du propulseur, visite commentée du parc des mégalithes.

Dimanche : ateliers de fonte des métaux, bronze, étain et cuivre, techniques d’orpaillage, techniques de perçage, techniques de fouilles, visite commentée du parc des mégalithes

Musée de la Préhistoire Finistérienne 657 Rue du Musée de la Préhistoire, 29760 Penmarch, France Penmarch 29760 Finistère Bretagne 0298586035 https://www.penmarch.fr/musee-de-la-prehistoire-finisterienne-les-evenements-du-centenaire Présentation des objets des fouilles à proximité des tumulus et des mégalithes locaux.

Animations dans le parc des Mégalithes du musée de la Préhistoire.

Christian Lioto