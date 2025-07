Animations dans le village de Vernoil Vernoil-le-Fourrier

Vernoil-le-Fourrier Maine-et-Loire

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Atelier Trouve mon galet. Venez peindre et cacher des galets illustrant les monuments de Vernoil-le-Fourrier

À l’extérieur, par beau temps .

Dimanche 21 septembre 2025 de 15h à 18h. .

Vernoil-le-Fourrier 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 51 13 secretariat@mairievernoil.fr

English :

Find my pebble workshop. Come and paint and hide pebbles illustrating the monuments of Vernoil-le-Fourrier

German :

Atelier Trouve mon galet (Finde meinen Kieselstein). Malen und verstecken Sie Kieselsteine, die die Sehenswürdigkeiten von Vernoil-le-Fourrier illustrieren

Italiano :

Trova il mio laboratorio di sassi. Venite a dipingere e a nascondere dei sassolini che illustrano i monumenti di Vernoil-le-Fourrier

Espanol :

Encuentra mi taller de guijarros. Ven a pintar y esconder guijarros que ilustran los monumentos de Vernoil-le-Fourrier

L’événement Animations dans le village de Vernoil Vernoil-le-Fourrier a été mis à jour le 2025-07-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME