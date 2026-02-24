Animations Danser au pays de George Sand Salle des Eduens Nevers

Animations Danser au pays de George Sand

L’année 2026 marque les 150 ans de la disparition de George Sand. A cette occasion, l’Association Musiques Traditionnelles du Conservatoire de Nevers vous propose une journée intitulée Danser au pays de George Sand . Au programme conférence et stage de danse par Amaury Babault, initiation danse et bal ! Amaury Babault Danseur, depuis son enfance, et cornemuseux au sein des groupes d’arts et traditions populaires berrichons la Rabouilleuse d’Issoudun et les Thiaulins de Lignières, Amaury Babault travaille, depuis trente ans, avec Hugues Rivière au travail de synthèse, de compilation et de diffusion du répertoire dansé, collecté et filmé berrichon entrepris plus tôt à l’initiative de Madeleine Surnom. Il a aussi réalisé la synthèse des collectages de Roger Péarron sur la danse. Depuis une vingtaine d’années, il anime ateliers et stages pour transmettre ce patrimoine dansé.

• CONFERENCE par Amaury Babault de 13h30 à 14h30 Danses et musiques populaires au pays de George Sand . George Sand, par son vécu, est à la charnière entre les élites sociales nationales et la société paysanne du petit pays de Nohant en Berry. Elle connaît ainsi intimement ce terroir auquel elle va donner ses lettres de noblesse, forgeant ainsi une identité largement idéalisée. Pourtant, au-delà de ses romans, George Sand montre aussi une connaissance et une compréhension réelles et précieuses des pratiques jouées et dansées de cette époque. Entre roman, légendes et réalités passées… à nous de démêler le fil !

• INITIATION DANSE de 15h à 15h45 Les bases du bal traditionnel Centre France . Initiation ouverte à tous, à destination des (futurs) danseurs débutants. L’occasion de se familiariser avec les pas de base des danses les plus communes dans le bal traditionnel Centre France . Il ne restera plus qu’à rester au bal du soir pour la mise en pratique !

• STAGE DE DANSE par Amaury Babault de 16h à 19h Danser au pays de George Sand au XIXème siècle . Si elle a plusieurs fois décrit la danse dans ses romans champêtres, George Sand l’a aussi pratiquée, avec les siens, tout au long de ses séjours à Nohant. En dansant sur ses pas et en s’appuyant sur les collectages effectués tout au long du XXème siècle dans ce terroir, partons à la découverte du répertoire dansé en Vallée noire et de son évolution jusqu’à la Belle époque.

Connaître les rudiments du pas de bourrée pour pouvoir suivre le stage.

• BAL à 20h30 Ouverture des portes à 20h Animé par Les Jeunes Pousses et l’Ensemble Musique Traditionnelle de Nevers

• BOEUF avec les musiciens présents à 22h30

Tarifs

. Conférence Participation libre

. Initiation danse Gratuite

. Stage de danse 12 €

. Bal 10 €

. Stage + Bal 20 €

[Etudiants et demandeurs d’emploi 1/2 tarif sur présentation d’un justificatif]

Buvette et petite restauration sur place .

Salle des Eduens Quai des Mariniers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 55 30 06 amtcn58@gmail.com

Animations Danser au pays de George Sand

