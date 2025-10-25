Animations d’automne route de la clayette Matour

route de la clayette Maison du patrimoine Matour Saône-et-Loire

2025-10-25 09:30:00

2025-10-25 12:00:00

2025-10-25

Profitez de cette matinée pour découvrir plusieurs animations au Pavillon du manoir de Matour Troc de semences, confitures, courges et châtaignes au Jardin Partagé, une animation jeu autour du climat et de notre mode de vie vous sera proposée et enfin, n’oubliez pas d’apporter vos objets défectueux ou cassés afin de les réparer avec notre équipe de bénévoles bricoleurs, les BricoLiens ! .

route de la clayette Maison du patrimoine Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 30 29 81 contact@villagesolidaires.fr

