Animations de la base de loisirs de La Frette Tergnier

Animations de la base de loisirs de La Frette Tergnier dimanche 13 juillet 2025.

Animations de la base de loisirs de La Frette

Rue de la Prairie Tergnier Aisne

Tarif : 5.5 – 5.5 –

5.5

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-13

La base de loisirs de La Frette se transforme chaque été en véritable village d’animations, mêlant détente, sport, nature et culture. Voici un focus sur les moments forts de la saison.

JUILLET

Dimanche 13/07 Feu d’artifice, à 23h

Samedi 19/07 Structures gonflables, de 11h à 18h

Samedi 26/07 Baptême de plongée, de 11h à 18h, par l’Association de plongée de Laon

Samedi 26/07 Initiation à la boxe anglaise, de 10h à 16h30 par l’ESCT Boxe

AOÛT

Dimanche 10/08 Concours de pétanque dès 9h en doublette, tarif 10€, par l’ESCT Pétanque

Jeudi 14/08 Kid Stadium, de 14h à 17h, par l’ESCT Athlétisme

Samedi 16/08 Cinéma en plein air Un p’tit truc en plus , séance à 23h

Samedi 23/08 Structures gonflables de 11h à 18h

Dimanche 31/08 Animation de natation, à partir de 15h, par le Comité départemental de natation de l’Aisne

La base de loisirs de La Frette offre un été festif et sportif pour toute la famille : de la détente sur la plage, des activités nautiques variées, un calendrier riche en animations. Idéal pour un séjour local en pleine nature, accessible, convivial, et animé ! 5.5 .

Rue de la Prairie Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 21 20 basenautique.lafrette@ville-tergnier.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Animations de la base de loisirs de La Frette Tergnier a été mis à jour le 2025-07-07 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard