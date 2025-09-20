Animations de la Chapelle de l’Observance Chapelle de l’Observance Draguignan

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T16:+

10h à 18h Exposition “Panorama”

De JonOne.

Exposition “Comme un poisson dans l’eau”

De Bernard Vidal, Benedicte Brignol et Brigitte Vassas.

“Le Hameau Saint-François, un quartier à visage humain”

Exposition de photos dans le cloître pour le 40 ans d’habitat et humanisme.

Samedi 20

11h30 Visite guidée de l’exposition “Panorama”

Découvrez par le biais d’une visite commentée l’exposition “Panorama” du peintre et graffeur JonOne. Créées tout spécialement pour la chapelle de l’Observance, les œuvres établissent un dialogue avec l’architecture gothique du bâtiment, créant une communion entre le street-art et un monument historique.

Durée : 30 min. – Places limitées – Inscription sur billetterieculture.dracenie.com

14h30 Visite flash autour de l’histoire et de l’architecture de la Chapelle de l’Observance

Durée : 30 min. – Places limitées – Inscription sur billetterieculture.dracenie.com

15h Récital instrument voix avec le groupe Voices harmony

15 voix solistes qui vous feront voyager à travers un répertoire moderne et varié, mêlant duos trios, harmonisation choeurs avec en première partie Guest en partenariat avec Var sonorisation. Durée : 1h30.

Dimanche 21

15h Concert “Vinea mea” par la Camerata Vocale

Spectacle musical et chorégraphique, pour chœur mixte, danseur et ensemble instrumental. Les rapports anciens et parfois ambigus des hommes avec le vin sont illustrés à travers une production musicale variée, interprétée par le chœur et dansée avec une chorégraphie originale. De la chanson à boire à la musique liturgique, en passant par des compositions contemporaines, ce spectacle explore les multiples facettes du vin : nature, amour, folie, ivresse, guerre et spiritualité. Durée : 1h. Renseignements : 04 94 84 54 31

Chapelle de l’Observance 86 Montée du Rigoulier, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

