Animations de la Confrérie de Saint-Vincent Sézanne

Le samedi 17 janvier 2026, la Confrérie de Saint-Vincent du Sézannais organise des animations de 16h30 à 20h30.Tout public
Le samedi 17 janvier 2026, la Confrérie de Saint-Vincent du Sézannais organise des animations de 16h30 à 20h30.
À 16h30, une messe à l’Église Saint-Denis sera organisé.
À 18h, un vin d’honneur sera mis en place au Prétoire. (7€)
Puis, à 20h30, un repas avec des animations s’installera au Prétoire. (62€ sur réservation, 10€/enfant) .
On Saturday January 17, 2026, the Confrérie de Saint-Vincent du Sézannais is organizing a series of events from 4:30pm to 8:30pm.
