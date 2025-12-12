Animations de la Confrérie de Saint-Vincent Sézanne

Animations de la Confrérie de Saint-Vincent

Le samedi 17 janvier 2026, la Confrérie de Saint-Vincent du Sézannais organise des animations de 16h30 à 20h30.Tout public

À 16h30, une messe à l’Église Saint-Denis sera organisé.

À 18h, un vin d’honneur sera mis en place au Prétoire. (7€)

Puis, à 20h30, un repas avec des animations s’installera au Prétoire. (62€ sur réservation, 10€/enfant) .

Prétoire Sézanne 51120 Marne Grand Est confreriedusezannais@gmail.com

On Saturday January 17, 2026, the Confrérie de Saint-Vincent du Sézannais is organizing a series of events from 4:30pm to 8:30pm.

