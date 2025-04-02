Animations de la Maison de l’environnement Maison de l’environnement Angers

Animations de la Maison de l'environnement Maison de l'environnement Angers vendredi 15 août 2025.

Maison de l'environnement Avenue du lac de Maine Angers Maine-et-Loire

Début : 2025-08-15

fin : 2025-09-16

2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31 2025-09-01 2025-09-02 2025-09-03

L’environnement est au cœur de l’actualité ! Transition écologique, préservation de la ressource en eau, gestion des déchêts, mobilité douce, alimentation, zéro phyto, économie circulaire… autant de sujets qui sont au menu de notre territoire angevin ! .

+33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

