Animations de la Toussaint au Château de Tonquédec Tonquédec

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-11-02 17:30:00

2025-10-18

Bien des âmes ont certainement laissé un peu de leur présence dans cette forteresse…

Les représentations de la mort au Moyen-Âge à travers les Danses Macabres ou la mythologie Celte avec l’Ankou ne le démentiront point.

Les esprits du Château de Tonquédec ont la réputation d’être bienveillants, mais surtout taquins…!

Venez vous en assurer par vous même et redécouvrir des recoins de la forteresse métamorphosés pour l’occasion.

Émotions et Imaginaire au rendez-vous. .

Château de Tonquédec Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne

