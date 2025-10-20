Animations de la Toussaint au Château des Baux Esplanade du château Les Baux-de-Provence

Du 20/10 au 02/11/2025 tous les jours de 10h30 à 17h. Esplanade du château Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

La Toussaint au château des Baux Des animations, des ateliers, des visites commentées sont proposés au château des Baux-de-Provence à partir du 20 Octobre. Renseignement à l’Office deTourisme.

*Visites Le château vous est conté

Du lundi au samedi entre 10h30 et 16h selon des jours

*Ateliers Calligraphie médiévale, écriture à la plume

Du lundi au samedi à 11h15

*Ateliers Dans la peau d’un écuyer Découverte de l’univers de la chevalerie médiévale

Les mercredis et samedis à 15h

*Visites commentées Sorcières et diables de la Provence

L’image du diable et des sorcières fascine et effraie depuis toujours. Frissons garantis !

Samedi 1 novembre à 16h

Départ Billetterie du château

Durée 1h .

Esplanade du château Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

All Saints’ Day at the Château des Baux: Activities, workshops and guided tours are on offer at the Château des Baux-de-Provence from October 20. Information at the Office deTourisme.

German :

Allerheiligen im Schloss von Les Baux: Ab dem 20. Oktober werden im Schloss von Les Baux-de-Provence Animationen, Workshops und geführte Besichtigungen angeboten. Informationen beim Office deTourisme.

Italiano :

Festa di Ognissanti al Castello di Baux: attività, laboratori e visite guidate sono in programma al Castello di Baux-de-Provence dal 20 ottobre. Informazioni presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Todos los Santos en el castillo de Baux: a partir del 20 de octubre, el castillo de Baux-de-Provence ofrece actividades, talleres y visitas guiadas. Información en la Oficina de Turismo.

