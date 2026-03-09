Animations de l’Itinérant Curgy
Animations de l’Itinérant Curgy mercredi 1 avril 2026.
Animations de l’Itinérant
Salle Fernand Billard au 1er étage Curgy Saône-et-Loire
Début : 2026-04-01 09:30:00
fin : 2026-04-01 11:30:00
2026-04-01
Service de proximité: Accueil convivial, échanges et animations autours d’espaces de jeux.
Jeux adaptés pour tous les âges et tous les goûts. Familles, personnes seules, professionnels sont les bienvenus.
Par sa vocation mobile , l’équipe du Pôle actions familles organisent des animations sur la CCGAM pour le tout public au moyen d’un véhicule l’Itinérant .
L’objectif est de proposer un moment convivial, favoriser les relations familiales et les rencontres intergénérationnelles principalement autour d’activités et de multiples espaces de jeux.
Ce service pourra s’étendre à d’autres domaines à l’avenir au Numérique, à l’accès au droit, aux questions de Parentalité etc… .
Salle Fernand Billard au 1er étage Curgy 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 57 35 ludotheque@grandautunoismorvan.fr
