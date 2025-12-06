Animations de Noël à Ar Presbital Locquirec

Animations de Noël à Ar Presbital

Sur le port Locquirec Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Ar Presbital vous propose des animations de Noël pendant les deux jours de marché de Noël à Locquirec !

> Kamishibaï et contes de Noël

Conté par les membres du CEL (Cercle des écrivains de Locquirec), le Kamishibaï, le théâtre de papier, est un genre narratif japonais.

Durée environ 1h, tout public, entrée libre.

Samedi et dimanche de 14h30 à 16h30.

> Séances photo proposées par l’ALPE de Locquirec

Un souvenir à s’offrir ou à offrir. Mettez votre plus beau pull de Noël et faites vous tirer le portrait par un photographe professionnel. Tous les profits sont reversés à l’ALPE.

Dans la petite salle d’Ar Presbital.

Format 10×15 5€ (avec cadre 8€) Format 21×29,7 sans cadre 10€

Samedi de 14h à 20h, Dimanche de 10h à 19h.

> Concert des Merry Carolers

Concert de chants de Noël dans le Jardin Clos, samedi à 16h. .

+33 6 19 98 32 40

